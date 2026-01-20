Delivery Hero Aktie

Lukrativer Delivery Hero-Einstieg? 20.01.2026 10:04:06

MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Delivery Hero-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Delivery Hero-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 20.01.2023 wurde das Delivery Hero-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 51,14 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,955 Delivery Hero-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.01.2026 49,39 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25,26 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 50,61 Prozent vermindert.

Delivery Hero erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,63 Mrd. Euro. Die Delivery Hero-Aktie wurde am 30.06.2017 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Delivery Hero-Papiers lag damals bei 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

