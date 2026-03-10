MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Delivery Hero-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Delivery Hero-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Delivery Hero-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 27,93 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Delivery Hero-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 35,804 Delivery Hero-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Delivery Hero-Aktie auf 18,07 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 646,97 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 35,30 Prozent eingebüßt.

Alle Delivery Hero-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,42 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Delivery Hero-Aktie fand am 30.06.2017 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Delivery Hero-Aktie belief sich damals auf 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at