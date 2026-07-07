Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|Delivery Hero-Investmentbeispiel
|
07.07.2026 10:03:50
MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Delivery Hero von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde das Delivery Hero-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Delivery Hero-Anteile bei 39,47 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Delivery Hero-Aktie investiert hat, hat nun 2,534 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 93,07 EUR, da sich der Wert eines Delivery Hero-Papiers am 06.07.2026 auf 36,73 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6,93 Prozent eingebüßt.
Der Marktwert von Delivery Hero betrug jüngst 11,22 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Delivery Hero-Aktie fand am 30.06.2017 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Delivery Hero-Anteils belief sich damals auf 26,90 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!