MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Delivery Hero von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Delivery Hero-Investment verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde das Delivery Hero-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Delivery Hero-Anteile bei 39,47 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Delivery Hero-Aktie investiert hat, hat nun 2,534 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 93,07 EUR, da sich der Wert eines Delivery Hero-Papiers am 06.07.2026 auf 36,73 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6,93 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Delivery Hero betrug jüngst 11,22 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Delivery Hero-Aktie fand am 30.06.2017 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Delivery Hero-Anteils belief sich damals auf 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at