MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Delivery Hero von vor 5 Jahren eingebracht

Das Delivery Hero-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Delivery Hero-Aktie an diesem Tag bei 130,00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,769 Delivery Hero-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 07.09.2026 28,02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 36,42 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 71,98 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Delivery Hero betrug jüngst 11,18 Mrd. Euro. Die Delivery Hero-Aktie wurde am 30.06.2017 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Delivery Hero-Aktie wurde der Erstkurs mit 26,90 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at