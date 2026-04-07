Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|Lukrative Delivery Hero-Investition?
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07.04.2026 10:03:42
MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Delivery Hero von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Delivery Hero-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 21,06 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 474,834 Delivery Hero-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 868,00 EUR, da sich der Wert eines Delivery Hero-Papiers am 02.04.2026 auf 16,57 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 21,32 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Delivery Hero belief sich jüngst auf 4,97 Mrd. Euro. Am 30.06.2017 wagte die Delivery Hero-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann der Delivery Hero-Anteilsschein bei 26,90 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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