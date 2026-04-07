Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Delivery Hero-Investition? 07.04.2026 10:03:42

MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Delivery Hero von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Delivery Hero von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Delivery Hero-Aktien verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde das Delivery Hero-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 21,06 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 474,834 Delivery Hero-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 868,00 EUR, da sich der Wert eines Delivery Hero-Papiers am 02.04.2026 auf 16,57 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 21,32 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Delivery Hero belief sich jüngst auf 4,97 Mrd. Euro. Am 30.06.2017 wagte die Delivery Hero-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann der Delivery Hero-Anteilsschein bei 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Delivery Hero

Nachrichten zu Delivery Hero

mehr Nachrichten