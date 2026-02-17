Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Delivery Hero-Anlage 17.02.2026 10:11:40

MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte eine Delivery Hero-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte eine Delivery Hero-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Delivery Hero-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Delivery Hero-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Delivery Hero-Papier bei 40,38 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 24,765 Delivery Hero-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.02.2026 auf 19,77 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 489,47 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 51,05 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Delivery Hero belief sich zuletzt auf 6,08 Mrd. Euro. Delivery Hero-Papiere wurden am 30.06.2017 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Delivery Hero-Aktie lag damals bei 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Delivery Hero

Nachrichten zu Delivery Hero

mehr Nachrichten