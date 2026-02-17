Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|Delivery Hero-Anlage
|
17.02.2026 10:11:40
MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte eine Delivery Hero-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Delivery Hero-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Delivery Hero-Papier bei 40,38 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 24,765 Delivery Hero-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.02.2026 auf 19,77 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 489,47 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 51,05 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Delivery Hero belief sich zuletzt auf 6,08 Mrd. Euro. Delivery Hero-Papiere wurden am 30.06.2017 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Delivery Hero-Aktie lag damals bei 26,90 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
