Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|Rentable Delivery Hero-Anlage?
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17.03.2026 10:03:59
MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte eine Delivery Hero-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Delivery Hero-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Delivery Hero-Anteile an diesem Tag bei 30,72 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Delivery Hero-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 325,521 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.03.2026 gerechnet (16,77 EUR), wäre die Investition nun 5 458,98 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 45,41 Prozent.
Am Markt war Delivery Hero jüngst 5,03 Mrd. Euro wert. Delivery Hero-Anteile wurde am 30.06.2017 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des Delivery Hero-Papiers wurde der Erstkurs mit 26,90 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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