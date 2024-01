MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Delivery Hero von vor 3 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Delivery Hero-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Delivery Hero-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 137,20 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,729 Delivery Hero-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.01.2024 auf 21,31 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15,53 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 84,47 Prozent eingebüßt.

Der Delivery Hero-Wert an der Börse wurde auf 5,84 Mrd. Euro beziffert. Am 30.06.2017 wurden Delivery Hero-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das Delivery Hero-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at