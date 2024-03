MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Delivery Hero von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Delivery Hero-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Delivery Hero-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 110,25 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Delivery Hero-Aktie investierten, hätten nun 90,703 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Delivery Hero-Aktie auf 24,51 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 223,13 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 77,77 Prozent vermindert.

Delivery Hero war somit zuletzt am Markt 6,93 Mrd. Euro wert. Die Delivery Hero-Aktie wurde am 30.06.2017 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die Delivery Hero-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at