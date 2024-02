MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Delivery Hero von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Delivery Hero-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 27.02.2019 wurden Delivery Hero-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 33,72 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Delivery Hero-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 296,560 Delivery Hero-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.02.2024 auf 21,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 346,38 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 36,54 Prozent.

Der Marktwert von Delivery Hero betrug jüngst 6,03 Mrd. Euro. Am 30.06.2017 wagte die Delivery Hero-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs eines Delivery Hero-Anteils lag damals bei 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at