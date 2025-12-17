MDAX-Titel Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Deutsche Wohnen SE von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Deutsche Wohnen SE-Aktie gebracht.

Am 17.12.2015 wurde das Deutsche Wohnen SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Deutsche Wohnen SE-Aktie betrug an diesem Tag 24,56 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Deutsche Wohnen SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,071 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 16.12.2025 82,03 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20,15 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 17,97 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Wohnen SE belief sich zuletzt auf 7,98 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Deutsche Wohnen SE-Papiere an der Börse XETRA war der 01.01.1900. Ihren ersten Handelstag begann die Deutsche Wohnen SE-Aktie bei 142,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at