Deutsche Wohnen Aktie
WKN DE: A0HN5C / ISIN: DE000A0HN5C6
|Hochrechnung
|
14.01.2026 10:03:57
MDAX-Titel Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Deutsche Wohnen SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Deutsche Wohnen SE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Deutsche Wohnen SE-Papiers betrug an diesem Tag 23,46 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4,262 Deutsche Wohnen SE-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.01.2026 auf 21,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 91,21 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 8,79 Prozent vermindert.
Deutsche Wohnen SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,49 Mrd. Euro gelistet. Am 01.01.1900 wagte die Deutsche Wohnen SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des Deutsche Wohnen SE-Papiers belief sich damals auf 142,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Wohnen SE
|
12:27
|Verluste in Frankfurt: MDAX schwächer (finanzen.at)
|
07.01.26
|MDAX-Wert Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Deutsche Wohnen SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
31.12.25
|MDAX-Papier Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Wohnen SE von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.12.25
|MDAX-Papier Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Wohnen SE von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
23.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
22.12.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
22.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Wohnen SE
|01.12.25
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.24
|Deutsche Wohnen Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.24
|Deutsche Wohnen Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.24
|Deutsche Wohnen Hold
|Deutsche Bank AG