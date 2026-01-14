MDAX-Titel Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Deutsche Wohnen SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Deutsche Wohnen SE eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Deutsche Wohnen SE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Deutsche Wohnen SE-Papiers betrug an diesem Tag 23,46 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4,262 Deutsche Wohnen SE-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.01.2026 auf 21,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 91,21 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 8,79 Prozent vermindert.

Deutsche Wohnen SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,49 Mrd. Euro gelistet. Am 01.01.1900 wagte die Deutsche Wohnen SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des Deutsche Wohnen SE-Papiers belief sich damals auf 142,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at