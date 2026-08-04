DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|DEUTZ-Anlage
|
04.08.2026 10:03:42
MDAX-Titel DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DEUTZ-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der DEUTZ-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7,43 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 134,590 DEUTZ-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 316,96 EUR, da sich der Wert eines DEUTZ-Anteils am 03.08.2026 auf 9,79 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 31,70 Prozent.
Der Börsenwert von DEUTZ belief sich jüngst auf 1,49 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: DEUTZ AG