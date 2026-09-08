DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|DEUTZ-Performance
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08.09.2026 10:03:40
MDAX-Titel DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DEUTZ von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem DEUTZ-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 4,16 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 24,062 DEUTZ-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.09.2026 auf 13,03 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 313,52 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 213,52 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von DEUTZ bezifferte sich zuletzt auf 1,96 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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