DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|DEUTZ-Investment
|
11.08.2026 10:04:10
MDAX-Titel DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DEUTZ von vor 3 Jahren eingebracht
Am 11.08.2023 wurden DEUTZ-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4,51 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2 217,295 DEUTZ-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.08.2026 23 525,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 10,61 EUR belief. Damit wäre die Investition um 135,25 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von DEUTZ bezifferte sich zuletzt auf 1,57 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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