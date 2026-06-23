MDAX-Titel DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DEUTZ von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DEUTZ-Aktie gebracht.

Am 23.06.2021 wurden DEUTZ-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 6,77 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die DEUTZ-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 147,710 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 449,78 EUR, da sich der Wert eines DEUTZ-Anteils am 22.06.2026 auf 9,82 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 44,98 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von DEUTZ bezifferte sich zuletzt auf 1,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at