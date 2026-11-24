Das wäre der Gewinn bei einem frühen DEUTZ-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden DEUTZ-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,64 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 309,758 DEUTZ-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 438,77 EUR, da sich der Wert eines DEUTZ-Papiers am 23.11.2026 auf 7,97 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,39 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von DEUTZ belief sich zuletzt auf 1,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at