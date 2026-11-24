DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|Rentabler DEUTZ-Einstieg?
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24.11.2026 10:03:35
MDAX-Titel DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DEUTZ von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden DEUTZ-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,64 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 309,758 DEUTZ-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 438,77 EUR, da sich der Wert eines DEUTZ-Papiers am 23.11.2026 auf 7,97 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,39 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von DEUTZ belief sich zuletzt auf 1,84 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: DEUTZ AG
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