DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|Investmentbeispiel
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12.05.2026 10:04:15
MDAX-Titel DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DEUTZ von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die DEUTZ-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der DEUTZ-Anteile betrug an diesem Tag 6,98 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die DEUTZ-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 143,266 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.05.2026 auf 10,79 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 545,85 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 54,58 Prozent erhöht.
Der DEUTZ-Wert an der Börse wurde auf 1,65 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: DEUTZ AG
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