MDAX-Titel DEUTZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in DEUTZ von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen DEUTZ-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die DEUTZ-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das DEUTZ-Papier bei 4,03 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 248,139 DEUTZ-Aktien im Depot. Die gehaltenen DEUTZ-Anteile wären am 24.08.2026 2 568,24 EUR wert, da der Schlussstand 10,35 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 156,82 Prozent angezogen.

DEUTZ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,59 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at