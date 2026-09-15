MDAX-Titel DEUTZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in DEUTZ von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen DEUTZ-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 15.09.2021 wurde das DEUTZ-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die DEUTZ-Aktie an diesem Tag 8,29 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 120,627 DEUTZ-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,29 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 482,51 EUR wert. Mit einer Performance von +48,25 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete DEUTZ eine Marktkapitalisierung von 1,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at