DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|Profitable DEUTZ-Anlage?
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01.09.2026 10:03:56
MDAX-Titel DEUTZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DEUTZ-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 01.09.2025 wurde das DEUTZ-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8,90 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 123,596 DEUTZ-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.08.2026 gerechnet (12,74 EUR), wäre die Investition nun 14 314,61 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 43,15 Prozent.
Zuletzt ergab sich für DEUTZ eine Börsenbewertung in Höhe von 1,98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: DEUTZ AG
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