MDAX-Titel Dürr-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Dürr-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Dürr eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Dürr-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Dürr-Aktie betrug an diesem Tag 30,22 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Dürr-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,309 Dürr-Aktien. Die gehaltenen Dürr-Papiere wären am 13.12.2023 66,25 EUR wert, da der Schlussstand 20,02 EUR betrug. Damit wäre die Investition 33,75 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für Dürr eine Börsenbewertung in Höhe von 1,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at