MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DWS Group GmbH-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem DWS Group GmbH-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren DWS Group GmbH-Anteile 30,50 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 327,869 DWS Group GmbH-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.05.2026 gerechnet (62,60 EUR), wäre das Investment nun 20 524,59 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 105,25 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von DWS Group GmbH belief sich zuletzt auf 12,53 Mrd. Euro. Der DWS Group GmbH-Börsengang fand am 23.03.2018 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der DWS Group GmbH-Aktie lag beim Börsengang bei 32,55 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at