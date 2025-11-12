DWS Group Aktie
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
|Investmentbeispiel
|
12.11.2025 10:03:49
MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der DWS Group GmbH-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 30,54 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 327,439 DWS Group GmbH-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2025 gerechnet (53,50 EUR), wäre die Investition nun 17 518,01 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 75,18 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von DWS Group GmbH betrug jüngst 10,67 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des DWS Group GmbH-Papiers fand am 23.03.2018 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der DWS Group GmbH-Aktie lag damals bei 32,55 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
