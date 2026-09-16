DWS Group Aktie
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
|Profitable DWS Group GmbH-Anlage?
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16.09.2026 10:03:41
MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren eingefahren
Am 16.09.2023 wurde die DWS Group GmbH-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 32,46 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,081 DWS Group GmbH-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 224,28 EUR, da sich der Wert eines DWS Group GmbH-Papiers am 15.09.2026 auf 72,80 EUR belief. Damit wäre die Investition um 124,28 Prozent gestiegen.
Alle DWS Group GmbH-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,02 Mrd. Euro. Das DWS Group GmbH-Papier wurde am 23.03.2018 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer DWS Group GmbH-Aktie auf 32,55 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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