DWS Group Aktie

DWS Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

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Profitable DWS Group GmbH-Anlage? 16.09.2026 10:03:41

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren DWS Group GmbH-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 16.09.2023 wurde die DWS Group GmbH-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 32,46 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,081 DWS Group GmbH-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 224,28 EUR, da sich der Wert eines DWS Group GmbH-Papiers am 15.09.2026 auf 72,80 EUR belief. Damit wäre die Investition um 124,28 Prozent gestiegen.

Alle DWS Group GmbH-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,02 Mrd. Euro. Das DWS Group GmbH-Papier wurde am 23.03.2018 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer DWS Group GmbH-Aktie auf 32,55 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

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