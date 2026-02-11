MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DWS Group GmbH-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden DWS Group GmbH-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der DWS Group GmbH-Aktie betrug an diesem Tag 35,70 EUR. Bei einem DWS Group GmbH-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 280,151 DWS Group GmbH-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen DWS Group GmbH-Anteile wären am 10.02.2026 17 145,26 EUR wert, da der Schlussstand 61,20 EUR betrug. Damit wäre die Investition 71,45 Prozent mehr wert.

DWS Group GmbH markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,26 Mrd. Euro. DWS Group GmbH-Papiere wurden am 23.03.2018 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein DWS Group GmbH-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 32,55 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at