DWS Group Aktie
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
|Investmentbeispiel
|
31.12.2025 10:04:40
MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem DWS Group GmbH-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 39,80 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,513 DWS Group GmbH-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des DWS Group GmbH-Papiers auf 56,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141,96 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 141,96 EUR, was einer positiven Performance von 41,96 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für DWS Group GmbH eine Börsenbewertung in Höhe von 11,20 Mrd. Euro. Am 23.03.2018 wurden DWS Group GmbH-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der DWS Group GmbH-Aktie wurde der Erstkurs mit 32,55 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
