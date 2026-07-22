DWS Group Aktie
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
|Profitables DWS Group GmbH-Investment?
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22.07.2026 10:04:24
MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Die DWS Group GmbH-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen DWS Group GmbH-Anteile letztlich bei 29,36 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die DWS Group GmbH-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 34,060 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.07.2026 auf 70,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 399,52 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +139,95 Prozent.
Zuletzt ergab sich für DWS Group GmbH eine Börsenbewertung in Höhe von 14,11 Mrd. Euro. Die DWS Group GmbH-Aktie wurde am 23.03.2018 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines DWS Group GmbH-Anteils bei 32,55 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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