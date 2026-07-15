DWS Group Aktie

DWS Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

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Frühe Anlage 15.07.2026 10:03:41

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in DWS Group GmbH eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden DWS Group GmbH-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 48,82 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,048 DWS Group GmbH-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.07.2026 auf 67,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138,88 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 138,88 EUR entspricht einer Performance von +38,88 Prozent.

Der Marktwert von DWS Group GmbH betrug jüngst 13,46 Mrd. Euro. Die DWS Group GmbH-Aktie wurde am 23.03.2018 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines DWS Group GmbH-Papiers auf 32,55 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

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