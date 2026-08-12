DWS Group Aktie
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
|Profitables DWS Group GmbH-Investment?
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12.08.2026 10:04:01
MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit DWS Group GmbH-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das DWS Group GmbH-Papier an diesem Tag 54,85 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das DWS Group GmbH-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18,232 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DWS Group GmbH-Aktie auf 75,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 367,37 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +36,74 Prozent.
Der DWS Group GmbH-Wert an der Börse wurde auf 14,82 Mrd. Euro beziffert. DWS Group GmbH-Anteile wurde am 23.03.2018 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des DWS Group GmbH-Papiers bei 32,55 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|UBS AG
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|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
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|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Outperform
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|UBS AG
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|75,25
|0,33%