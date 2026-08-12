DWS Group Aktie

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WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

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Profitables DWS Group GmbH-Investment? 12.08.2026 10:04:01

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen DWS Group GmbH-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit DWS Group GmbH-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das DWS Group GmbH-Papier an diesem Tag 54,85 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das DWS Group GmbH-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18,232 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DWS Group GmbH-Aktie auf 75,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 367,37 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +36,74 Prozent.

Der DWS Group GmbH-Wert an der Börse wurde auf 14,82 Mrd. Euro beziffert. DWS Group GmbH-Anteile wurde am 23.03.2018 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des DWS Group GmbH-Papiers bei 32,55 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

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29.07.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
09.07.26 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
08.07.26 DWS Group Buy UBS AG
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