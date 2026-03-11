MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DWS Group GmbH-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die DWS Group GmbH-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 38,00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,632 DWS Group GmbH-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 149,34 EUR, da sich der Wert eines DWS Group GmbH-Papiers am 10.03.2026 auf 56,75 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 49,34 Prozent.

Der Börsenwert von DWS Group GmbH belief sich jüngst auf 11,35 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der DWS Group GmbH-Papiere an der Börse XETRA war der 23.03.2018. Der Erstkurs der DWS Group GmbH-Aktie belief sich damals auf 32,55 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at