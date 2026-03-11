DWS Group Aktie

DWS Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DWS Group GmbH-Anlage im Blick 11.03.2026 10:03:51

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DWS Group GmbH-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die DWS Group GmbH-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 38,00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,632 DWS Group GmbH-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 149,34 EUR, da sich der Wert eines DWS Group GmbH-Papiers am 10.03.2026 auf 56,75 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 49,34 Prozent.

Der Börsenwert von DWS Group GmbH belief sich jüngst auf 11,35 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der DWS Group GmbH-Papiere an der Börse XETRA war der 23.03.2018. Der Erstkurs der DWS Group GmbH-Aktie belief sich damals auf 32,55 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

mehr Nachrichten