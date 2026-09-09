DWS Group Aktie
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
|DWS Group GmbH-Investment
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09.09.2026 10:03:55
MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das DWS Group GmbH-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 51,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 193,050 DWS Group GmbH-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 78,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 057,92 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 50,58 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte DWS Group GmbH einen Börsenwert von 15,17 Mrd. Euro. Der DWS Group GmbH-Börsengang fand am 23.03.2018 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des DWS Group GmbH-Papiers bei 32,55 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|76,95
|0,07%
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