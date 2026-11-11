DWS Group Aktie

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WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

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Performance unter der Lupe 11.11.2026 10:03:54

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DWS Group GmbH-Aktien verdienen können.

Das DWS Group GmbH-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 28,42 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das DWS Group GmbH-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 351,865 DWS Group GmbH-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2026 23 962,00 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 68,10 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 139,62 Prozent.

DWS Group GmbH erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,37 Mrd. Euro. Die DWS Group GmbH-Aktie ging am 23.03.2018 an die Börse XETRA. Der Erstkurs der DWS Group GmbH-Aktie belief sich damals auf 32,55 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

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