DWS Group Aktie

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WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

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Frühes Investment 25.03.2026 10:04:44

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor einem Jahr bedeutet

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen DWS Group GmbH-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der DWS Group GmbH-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 54,05 EUR. Bei einem DWS Group GmbH-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 185,014 DWS Group GmbH-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DWS Group GmbH-Aktie auf 52,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 787,23 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 2,13 Prozent.

Jüngst verzeichnete DWS Group GmbH eine Marktkapitalisierung von 10,58 Mrd. Euro. Die DWS Group GmbH-Aktie wurde am 23.03.2018 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das DWS Group GmbH-Papier bei 32,55 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

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