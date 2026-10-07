Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Performance im Blick
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07.10.2026 10:03:42
MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evonik von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem Evonik-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 14,73 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 678,887 Evonik-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 20,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 107,26 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +41,07 Prozent.
Der Marktwert von Evonik betrug jüngst 9,65 Mrd. Euro. Die Evonik-Aktie wurde am 25.04.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein Evonik-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 33,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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