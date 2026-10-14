Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Langfristige Investition
|
14.10.2026 10:05:04
MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Evonik von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 14.10.2023 wurden Evonik-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Evonik-Papier 17,12 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in Evonik-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,841 Evonik-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Evonik-Papiers auf 21,42 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,12 EUR wert. Mit einer Performance von +25,12 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Evonik einen Börsenwert von 9,83 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Evonik-Papiere an der Börse XETRA war der 25.04.2013. Damals wurde der erste Kurs eines Evonik-Anteils bei 33,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Evonik AG
|
14:33
|WDH/Kreise: BASF ist für höheres Gebot für Evonik bereit (dpa-AFX)
|
14:17
|NRW-Landtag debattiert BASF-Angebot für Chemiekonzern Evonik (dpa-AFX)
|
10:05
|MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Evonik von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Start fester (finanzen.at)
|
09.10.26
|Aktien im Plus: Evonik-Übernahme durch BASF könnte vor dem Wochenende Fahrt aufnehmen (dpa-AFX)
|
09.10.26
|RAG-Stiftung berät über BASF-Übernahmepläne für Evonik (dpa-AFX)
|
09.10.26
|AKTIE IM FOKUS: Evonik profitiert weiter von Übernahmespekulationen (dpa-AFX)
|
08.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Evonik AG
|05.10.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|21,20
|-1,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.