Evonik Aktie

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WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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Langfristige Investition 14.10.2026 10:05:04

MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Evonik von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Evonik von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Evonik-Einstiegs gewesen.

Am 14.10.2023 wurden Evonik-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Evonik-Papier 17,12 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in Evonik-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,841 Evonik-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Evonik-Papiers auf 21,42 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,12 EUR wert. Mit einer Performance von +25,12 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Evonik einen Börsenwert von 9,83 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Evonik-Papiere an der Börse XETRA war der 25.04.2013. Damals wurde der erste Kurs eines Evonik-Anteils bei 33,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: EVONIK

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