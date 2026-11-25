So viel hätten Anleger mit einem frühen Evonik-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Evonik-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,13 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,827 Evonik-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2026 auf 18,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 70,61 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 29,39 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Evonik zuletzt 8,57 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der Evonik-Aktie fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Evonik-Papiers auf 33,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at