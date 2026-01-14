Evonik Aktie

MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel hätte eine Investition in Evonik von vor 5 Jahren gekostet

MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel hätte eine Investition in Evonik von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Evonik eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Evonik-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 27,30 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die Evonik-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,663 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.01.2026 auf 13,14 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48,13 EUR wert. Damit wäre die Investition 51,87 Prozent weniger wert.

Evonik wurde am Markt mit 6,10 Mrd. Euro bewertet. Evonik-Papiere wurden am 25.04.2013 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Evonik-Papiers bei 33,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

