Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Evonik-Investition im Blick
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18.11.2026 10:03:19
MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel hätte eine Investition in Evonik von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Evonik-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 27,74 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Evonik-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 360,490 Evonik-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Evonik-Papiers auf 22,08 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 959,63 EUR wert. Mit einer Performance von -20,40 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Evonik belief sich jüngst auf 9,88 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Evonik-Anteile an der Börse XETRA war der 25.04.2013. Der erste festgestellte Kurs eines Evonik-Anteils lag damals bei 33,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|21,52
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