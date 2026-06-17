MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel hätte eine Investition in Evonik von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Evonik-Investment verlieren können.

Vor 1 Jahr wurden Evonik-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Evonik-Aktie bei 18,68 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Evonik-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 53,533 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.06.2026 auf 15,61 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 835,65 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 16,43 Prozent.

Alle Evonik-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,34 Mrd. Euro. Die Evonik-Aktie ging am 25.04.2013 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs der Evonik-Aktie bei 33,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at