Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Lohnender Evonik-Einstieg?
|
04.02.2026 10:04:58
MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Evonik-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Evonik-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Evonik-Anteile bei 21,60 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,630 Evonik-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.02.2026 auf 13,36 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61,85 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 38,15 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Evonik eine Börsenbewertung in Höhe von 6,17 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Evonik-Papiere fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Ein Evonik-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 33,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Evonik AG
|05.02.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|14,65
|4,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.