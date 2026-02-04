MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Evonik-Investment von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Evonik-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Evonik-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Evonik-Anteile bei 21,60 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,630 Evonik-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.02.2026 auf 13,36 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61,85 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 38,15 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Evonik eine Börsenbewertung in Höhe von 6,17 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Evonik-Papiere fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Ein Evonik-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at