MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Evonik-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Evonik eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Evonik-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 14,31 EUR. Bei einem Evonik-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,988 Evonik-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (21,02 EUR), wäre die Investition nun 146,89 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,89 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Evonik belief sich zuletzt auf 9,66 Mrd. Euro. Am 25.04.2013 wurden Evonik-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Evonik-Papiers belief sich damals auf 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at