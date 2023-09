MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Evonik-Investment verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Evonik-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Evonik-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Evonik-Anteile an diesem Tag bei 32,28 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Evonik-Papier investiert hätte, hätte er nun 309,789 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Evonik-Anteile wären am 29.08.2023 5 460,04 EUR wert, da der Schlussstand 17,63 EUR betrug. Das entspricht einem Minus von 45,40 Prozent.

Alle Evonik-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,11 Mrd. Euro. Am 25.04.2013 wagte die Evonik-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs der Evonik-Aktie bei 33,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at