MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Evonik-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurde die Evonik-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Evonik-Anteile bei 30,44 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 32,852 Evonik-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Evonik-Aktie auf 13,11 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 430,68 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 56,93 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Evonik belief sich zuletzt auf 6,13 Mrd. Euro. Am 25.04.2013 wagte die Evonik-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Evonik-Anteils auf 33,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at