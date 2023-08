MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Evonik-Investment eingefahren

Bei einem frühen Investment in Evonik-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 16.08.2022 wurde die Evonik-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 21,00 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Evonik-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,762 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.08.2023 gerechnet (17,66 EUR), wäre das Investment nun 84,10 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 15,90 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Evonik belief sich zuletzt auf 8,37 Mrd. Euro. Der Evonik-Börsengang fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Evonik-Anteils auf 33,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at