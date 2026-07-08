Evonik Aktie

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WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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Lohnender Evonik-Einstieg? 08.07.2026 10:03:40

MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor 10 Jahren bedeutet

MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Evonik eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Evonik-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 26,49 EUR wert. Bei einem Evonik-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37,757 Evonik-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 611,67 EUR, da sich der Wert einer Evonik-Aktie am 07.07.2026 auf 16,20 EUR belief. Mit einer Performance von -38,83 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Evonik wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,43 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der Evonik-Aktie an der Börse XETRA war der 25.04.2013. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Evonik-Aktie auf 33,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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