MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Evonik-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 26,49 EUR wert. Bei einem Evonik-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37,757 Evonik-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 611,67 EUR, da sich der Wert einer Evonik-Aktie am 07.07.2026 auf 16,20 EUR belief. Mit einer Performance von -38,83 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Evonik wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,43 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der Evonik-Aktie an der Börse XETRA war der 25.04.2013. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Evonik-Aktie auf 33,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at