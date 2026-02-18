Evonik Aktie

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

Evonik-Anlage unter der Lupe 18.02.2026 10:04:02

MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Evonik-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die Evonik-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 27,74 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 360,555 Evonik-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.02.2026 auf 15,52 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 595,82 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,04 Prozent verringert.

Evonik erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,26 Mrd. Euro. Am 25.04.2013 fand der erste Handelstag der Evonik-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Evonik-Papiers lag damals bei 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: EVONIK

