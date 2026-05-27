MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Evonik-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Evonik-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Evonik-Papier bei 19,67 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 50,839 Evonik-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.05.2026 auf 17,21 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 874,94 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 12,51 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Evonik bezifferte sich zuletzt auf 7,98 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Evonik-Aktie fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Evonik-Anteils bei 33,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at