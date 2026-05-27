Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Lohnendes Evonik-Investment?
|
27.05.2026 10:03:35
MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor 3 Jahren eingebracht
Evonik-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Evonik-Papier bei 19,67 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 50,839 Evonik-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.05.2026 auf 17,21 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 874,94 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 12,51 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Evonik bezifferte sich zuletzt auf 7,98 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Evonik-Aktie fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Evonik-Anteils bei 33,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Evonik AG
|
15:59
|Handel in Frankfurt: nachmittags Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
15:49
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Evonik auf 19 Euro - 'Halten' (dpa-AFX)
|
26.05.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
26.05.26
|EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
25.05.26
|Freundlicher Handel: MDAX legt am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
25.05.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
22.05.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Evonik auf 'Underweight' - Ziel 14 Euro (dpa-AFX)
|
21.05.26
|Evonik-Aktie mit leichtem Plus: Barclays hält Bewertung inzwischen für fair (dpa-AFX)