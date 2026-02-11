MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor 5 Jahren bedeutet

Am 11.02.2021 wurde das Evonik-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 27,67 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Evonik-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 36,140 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 10.02.2026 572,82 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,85 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 42,72 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Evonik eine Börsenbewertung in Höhe von 6,99 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Evonik-Papiers fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Evonik-Papiers wurde der Erstkurs mit 33,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at