Evonik Aktie

Evonik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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Hochrechnung 10.06.2026 10:04:15

MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Evonik von vor 10 Jahren angefallen

MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Evonik von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren Evonik-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurden Evonik-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25,92 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,858 Evonik-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 59,80 EUR, da sich der Wert eines Evonik-Anteils am 09.06.2026 auf 15,50 EUR belief. Mit einer Performance von -40,20 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am Markt war Evonik jüngst 7,33 Mrd. Euro wert. Evonik-Papiere wurden am 25.04.2013 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Evonik-Anteils bei 33,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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