Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Hochrechnung
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10.06.2026 10:04:15
MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Evonik von vor 10 Jahren angefallen
Vor 10 Jahren wurden Evonik-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25,92 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,858 Evonik-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 59,80 EUR, da sich der Wert eines Evonik-Anteils am 09.06.2026 auf 15,50 EUR belief. Mit einer Performance von -40,20 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am Markt war Evonik jüngst 7,33 Mrd. Euro wert. Evonik-Papiere wurden am 25.04.2013 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Evonik-Anteils bei 33,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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