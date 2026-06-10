MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Evonik von vor 10 Jahren angefallen

Vor 10 Jahren wurden Evonik-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25,92 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,858 Evonik-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 59,80 EUR, da sich der Wert eines Evonik-Anteils am 09.06.2026 auf 15,50 EUR belief. Mit einer Performance von -40,20 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am Markt war Evonik jüngst 7,33 Mrd. Euro wert. Evonik-Papiere wurden am 25.04.2013 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Evonik-Anteils bei 33,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at